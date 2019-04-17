Матиос озвучил расценки на информацию из секретных баз данных

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал расценки на информацию из баз данных, которую "на черном рынке" могут купить преступники и террористы. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Матиос отметил, что информация, которую продают имеющие доступ к базам данных, может использоваться для разного рода диверсий - от черного пиара до терактов.

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По его словам, доступ к базе видеонаблюдения Киева "Безопасный город" можно получить за 200-250 грн за один автомобиль.

Доступ к базе МВД, Нацполиции - 250-700 грн, к базе пересечения границы - 600-800 грн за человека.

Данные из базы автотранспорта (передвижение по городу, место парковки, аминпротоколы, задержания и остановки транспорта) - 500 грн.

Детализация звонков с привязкой к местности - от 4000 до 7000 грн за полгода телефонных соединений.

Информация о получении доходов из базы Пенсионного фонда, служб соцстрахования или налоговой администрации - 500 грн.

"Именно через налоговую администрации было установлено террористами место нахождения военного разведчика, которого планировали убить", - сказал Матиос.

Он также сообщил, что в военной прокуратуре при содействии СБУ создан специальный отдел который, будет фиксировать незаконный сбор информации о правоохранителях и сотрудниках спецслужб.