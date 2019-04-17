Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.04.2019, 14:17

Матиос озвучил расценки на информацию из секретных баз данных

Матиос озвучил расценки на информацию из секретных баз данных - Фото
Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Речь идет о том, за какую сумму взятки правонарушители, в том числе террористы, могут узнать личные данные того или иного человека в Украине

Реклама
Реклама

Главный военный прокурор Анатолий Матиос назвал расценки на информацию из баз данных, которую "на черном рынке" могут купить преступники и террористы. Об этом он сообщил журналистам на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

Матиос отметил, что информация, которую продают имеющие доступ к базам данных, может использоваться для разного рода диверсий - от черного пиара до терактов.

Реклама

По его словам, доступ к базе видеонаблюдения Киева "Безопасный город" можно получить за 200-250 грн за один автомобиль.

Доступ к базе МВД, Нацполиции - 250-700 грн, к базе пересечения границы - 600-800 грн за человека.

Данные из базы автотранспорта (передвижение по городу, место парковки, аминпротоколы, задержания и остановки транспорта) - 500 грн.

Детализация звонков с привязкой к местности - от 4000 до 7000 грн за полгода телефонных соединений.

Информация о получении доходов из базы Пенсионного фонда, служб соцстрахования или налоговой администрации - 500 грн.

"Именно через налоговую администрации было установлено террористами место нахождения военного разведчика, которого планировали убить", - сказал Матиос.

Он также сообщил, что в военной прокуратуре при содействии СБУ создан специальный отдел который, будет фиксировать незаконный сбор информации о правоохранителях и сотрудниках спецслужб.

Отправить:
Распечатать:
Теги: шпионаж, анатолий матиос, военная прокуратура, база данных, расценки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 