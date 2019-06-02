Матиос собирает силовиков из-за видео об оккупации Буковины

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На завтра, 3 июня, главный военный прокурор Анатолий Матиос созывает на совещание глав МИД, Генштаба ВСУ, ГУР, Службы внешней разведки и СБУ из-за провокационного видео сомнительного качества о якобы захвате Румынией территории Буковины в 2022 году. Об этом Матиос написал в своем Facebook.

"Даже травоядные могут захотеть стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", - заявил он.

Также он сказал, что лично внесет в "Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность украинского государства".

Ранее на сайте Информационное сопротивление было сообщение о том, что YouTube появилось аматорское видео, как Румыния в целях защиты своих граждан может оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области после активизации боевых действий в Донбассе и возможного полномасштабного наступления войск РФ.

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