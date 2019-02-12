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12.02.2019, 12:02

В Крыму оккупанты раздадут 500 медалей за захват полуострова

В Крыму оккупанты раздадут 500 медалей за захват полуострова - Фото
Окупированный Россией Крым (фото - krymsos.com)

"Награды" в течение 2019-2020 годах получат организаторы силовой аннексии украинской территории

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В Крыму подконтрольные России "власти" заказали 500 медалей за 407 тысяч рублей, которые вручат к пятой годовщине захвата полуострова, сообщает Крым.Реалии.

"Награды" получат организаторы "крымской весны" в течение 2019-2020 годов.

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"Это юбилейная медаль. Мы должны успеть к 15 марта", - сказал "заместитель спикера парламента Крыма" Ефим Фикс.

В описании закупки, уточняют журналисты, говорится, что медали будут изготовляться из медно-цинкового сплава. Также к ним будут выдаваться удостоверения, подтверждающие факт награждения.

На лицевой стороне медали в верхней части расположена надпись: "Крым с Россией". В центре - изображение мужчины и женщины с развевающимися знаменами на фоне парламента Крыма, в нижней части – расходящиеся лавровые ветви. На оборотной стороне – надпись: "В ознаменовании пятой годовщины", изображение грифона в центре, под ним надпись "Воссоединения Крыма с Россией 2014-2019".

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Теги: Россия, Крым, аннексия, медали
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