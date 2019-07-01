"Медиакиллерство": ЦИК заявляет об информатаках и давлении

Татьяна Слипачук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила об активизация информационных атак, направленных на дискредитацию работы руководства и членов Центральной избирательной комиссии. Об этом она сообщила сегодня перед началом заседания Центризбиркома, передает Укринформ.

"Сейчас все чаще появляются информационные вбросы и провокации, направленные на дискредитацию как лично меня как председателя Центральной избирательной комиссии, так и в адрес других членов ЦИК и даже их семей", - подчеркнула Слипачук.

По ее мнению, такие "информационные атаки" и личное давление направлены исключительно на то, чтобы дестабилизировать работу ЦИК, вызвать у украинцев недоверие к комиссии и ее руководству.

Слипачук отметила, что такие действия будут получать надлежащую оценку правоохранительных органов.

"Те, кто занимаются таким заказным медиакиллерством, должны понимать, что в информационном обществе не удастся скрыть концы и не удастся скрыть своих заказчиков", - предостерегла она.

Слипачук заявила, что будет отстаивать независимость Центризбиркома.

Внеочередные выборы народных депутатов Украины назначены на 21 июля.

По состоянию на 30 июня 2019 года временно изменили место голосования на досрочных выборах в Верховную Раду 26 778 украинцев.