Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.07.2019, 07:21

Выборы в Раду: сколько украинцев изменили место голосования

Выборы в Раду: сколько украинцев изменили место голосования - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля

По состоянию на 30 июня 2019 года временно изменили место голосования на досрочных выборах в Верховную Раду 26 778 украинцев. Об этом сообщает сайт Госреестра избирателей.

Временно изменили место голосования 433 жителя Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя, 6 858 жителей Донецкой области и 3 743 – Луганской областей.

Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь процедура не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.

Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.

По состоянию на 21 июня услугой временного изменения места голосования воспользовались 13091 граждан Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, рада, цик, место голосования
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 