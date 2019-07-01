Выборы в Раду: сколько украинцев изменили место голосования

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 30 июня 2019 года временно изменили место голосования на досрочных выборах в Верховную Раду 26 778 украинцев. Об этом сообщает сайт Госреестра избирателей.

Временно изменили место голосования 433 жителя Автономной Республики Крым и 109 жителей Севастополя, 6 858 жителей Донецкой области и 3 743 – Луганской областей.

Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь процедура не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.

Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.

По состоянию на 21 июня услугой временного изменения места голосования воспользовались 13091 граждан Украины.