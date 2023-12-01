Медиарух призвал правоохранителей установить причастных к информатаке на Детектор медиа

Фото: Детектор Медиа

Украинские журналисты и медийные организации, участники Медиаруха, призвали правоохранителей установить причастных к организации медийной атаки на издание Детектор медиа и привлечь их к ответственности. Соответствующее заявление Медиаруха опубликовано на сайте "ДМ".

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"Медийная атака на наших коллег началась несколько дней назад в форме обвинений в якобы оплате российскому субъекту за услуги по исследованию Telegram-каналов. На самом деле сервис по исследованию Telegram-каналов TgStat.com имеет бесплатную версию, которая была использована Институтом массовой информации для исследования российской дезинформации и фейков в TelegramTelegram-каналах. Никакие проплаты субъектам России не осуществлялись. Впоследствии это исследование ИМИ было перепечатано Детектором медиа в разделе "Дайджест", – говорится в заявлении.

Как отмечает Медиарух, компанию по дискредитации развернули с привлечением многих Telegram-каналов, среди которых Батальон Монако, Доброго вечора, ми з України, Джокер, Труха и ее региональная сеть Telegram-каналов. Движение рассматривает эту компанию как месть за критику Детектором медиа и ИМИ анонимных Telegram-каналов с сомнительным контентом.

"Безосновательные обвинения украинской общественной организации и онлайн-издания в сотрудничестве с агрессором не только затрагивают их репутацию, но могут поставить под угрозу физическую безопасность журналистов Детектора медиа и ИМИ, на которых фактически натравливают свою аудиторию анонимные Telegram-каналы", – отмечают в заявлении.

В частности, канал Батальон Монако опубликовал "опрос", в котором предложил аудитории выбрать способ расправы с ДМ и ИМИ, а некоторые анонимные комментаторы предлагают ликвидировать эти организации, сжечь их офисы и т.д., пишет Медиарух.

Однако часть комментаторов встала на сторону организаций и обвиняет Telegram-канал в клевете, отмечают журналисты.

"Медиарух призывает правоохранительные органы учесть серьезность ситуации и отреагировать на нее. В частности, установить лиц, стоящих за распространением указанной дезинформации в указанных Telegram-каналах и привлечь их к ответственности за вмешательство в деятельность журналистов Детектора медиа и ИМИ. В публичном пространстве уже фигурировала информация о лицах, представляющих эти Telegram-каналы, в частности канал Труха", – заключают в заявлении.

СПРАВКА



Медиарух – сообщество, объединившее журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций. Медиадвижение было начато 5 февраля 2019 года. Первыми подписантами Медиарух – сообщество, объединившее журналистов ведущих украинских медиа, журналистов-расследователей и экспертов медийных общественных организаций. Медиадвижение было начато 5 февраля 2019 года. Первыми подписантами меморандума Медиаруха стали UA: Первый, Украинское радио, Громадське радио, ИА "Укринформ", ИА Интерфакс-Украина, Liga.net, Зеркало недели. Украина, НВ, Цензор.нет, 5 канал, Український тиждень, Opinion, ряд региональных медиа, общественные организации Независимый медийный совет, Детектор медиа, Институт массовой информации, Интерньюз Украина, Центр демократии и верховенства права, Фонд Общество, Национальная ассоциация медиа, Донецкий институт информации, Институт демократии имени Филиппа Орлика, Центр прав человека Zmina. Впоследствии присоединились другие организации и отдельные журналисты – более 70 участников. 16 ноября 2021 года представители ведущих медиа призвали журналистов объединяться в профессиональное сообщество Медиарух для противостояния политическому и коммерческому давлению на свободу слова. Инициаторами заявления выступили 29 журналистов и экспертов, их имена доступны по ссылке

В начале сентября изданиями NGL.media и ГРУНТ было опубликовано расследование о Трухе. Они связывают Telegram-канал с харьковским бизнесменом Владимиром Литвином, известным из скандала с "рюкзаками Авакова". В частности, как заявляют журналисты, осенью 2022 года владелец Трухи Максим Лавриненко с коллегами запустили онлайн-курс о заработках в Telegram, и оплату за участие нужно было переводить на счет Александры Смараковой, которая впоследствии вышла замуж за председателя Полтавской ОВ Дмитрия Лунина и взяла его фамилию

Впоследствии Лунин подтвердил, что часть владельцев Telegram-канала Труха являются бизнес-партнерами его супруги.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью LIGA.net прокомментировал присутствие, как утверждается, владельца популярного Telegram-канала Труха на встрече президента Владимира Зеленского с представителями СМИ в середине октября. По его словам, главу государства "подставили".

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