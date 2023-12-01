Медіарух закликав правоохоронців встановити причетних до інформатаки на Детектор медіа

Фото: Детектор Медіа

Українські журналісти й медійні організації, учасники Медіаруху, закликали правоохоронців встановити причетних до організації медійної атаки на видання Детектор медіа та притягти їх до відповідальності. Відповідна заява Медіаруху опублікована на сайті ДМ.

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"Медійна атака на наших колег почалася кілька днів тому в формі звинувачень у нібито оплаті російському суб’єкту за послуги з дослідження Telegram-каналів. Насправді сервіс для дослідження Telegram-каналів TgStat.com має безплатну версію, яка була використана Інститутом масової інформації для дослідження російської дезінформації та фейків у Telegram-каналах. Жодні проплати суб’єктам РФ не здійснювалися. Згодом це дослідження ІМІ було передруковане Детектором медіа у розділі "Дайджест", – йдеться у заяві.

Як зазначає Медіарух, компанію з дискредитації розгорнули із залученням багатьох Telegram-каналів, серед яких Батальйон "Монако, Доброго вечора, ми з України, Джокер, Труха і її регіональна мережа Telegram-каналів. Рух розглядає цю компанію як помсту за критику Детектором медіа та ІМІ анонімних Telegram-каналів із сумнівним контентом.

"Безпідставні звинувачення української громадської організації та онлайн-видання в співпраці з агресором не лише зачіпають їхню репутацію, а й можуть поставити під загрозу фізичну безпеку журналістів Детектора медіа та ІМІ, на яких, фактично, нацьковують свою аудиторію анонімні Telegram-канали", – зауважують у заяві.

Зокрема, канал Батальйон Монако опублікував "опитування", у якому запропонував аудиторії обрати спосіб розправи з "ДМ" та ІМІ, а деякі анонімні коментатори пропонують ліквідувати ці організації, спалити їхні офіси тощо, пише Медіарух.

Проте частина коментаторів стала на бік організацій і звинувачує Telegram-канал у наклепі, зазначають журналісти.

"Медіарух закликає правоохоронні органи зважити на серйозність ситуації та відреагувати на неї. Зокрема встановити осіб, які стоять за поширенням вказаної дезінформації у вказаних Telegram-каналах і притягнути їх до відповідальності за втручання в діяльність журналістів Детектора медіа та ІМІ. В публічному просторі вже фігурувала інформація про осіб, які представляють ці Telegram-канали, зокрема канал Труха", – підсумовують у заяві.

ДОВІДКА Медіарух – спільнота, що об’єднала журналістів провідних українських медіа, журналістів-розслідувачів та експертів медійних громадських організацій. Медіарух було започатковано 5 лютого 2019 року. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали UA: Перший, Українське радіо, Громадське радіо, ІА Укрінформ, ІА Інтерфакс-Україна, Liga.net, Дзеркало тижня. Україна, НВ, Цензор.нет, 5 канал, Український тиждень, Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежна медійна рада, Детектор медіа, Інститут масової інформації, Інтерньюз Україна, Центр демократії та верховенства права, Фундація Суспільність, Національна асоціація медіа, Донецький інститут інформації, Інститут демократії імені Пилипа Орлика, Центр прав людини Zmina. Згодом доєдналися інші організації й окремі журналісти – загалом понад 70 учасників. 16 листопада 2021 року представники провідних медіа закликали журналістів об'єднуватися у професійну спільноту Медіарух для протистояння політичному та комерційному тиску на свободу слова. Ініціаторами заяви виступили 29 журналістів та експертів, їхні імена доступні за посиланням.

На початку вересня виданнями NGL.media і ҐРУНТ було опубліковане розслідування про Труху. Вони пов'язують Telegram-канал із харківським бізнесменом Володимиром Литвином, відомим зі скандалу з "рюкзаками Авакова". Зокрема, як заявляють журналісти, восени 2022 року власник Трухи Максим Лавриненко з колегами запустили онлайн-курс про заробітки у Telegram, і оплату за участь треба було переказувати на рахунок Олександри Смаракової, яка згодом вийшла заміж за голову Полтавської ОВА Дмитра Луніна і взяла його прізвище.

Згодом Лунін підтвердив, що частина власників Telegram-каналу Труха є бізнес-партнерами його дружини.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net прокоментував присутність, як стверджується, власника популярного Telegram-каналу Труха на зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками ЗМІ у середині жовтня. За його словами, главу держави "підставили".

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