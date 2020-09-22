Медики получат повышенную зарплату в конце сентября – Степанов

На это до конца года дополнительно выделено 6 млрд грн

Украинские врачи получат повышенную зарплату в конце сентября. На это до конца года дополнительно выделено 6 млрд грн, сообщил на селекторном совещании в Офисе президента глава Минздрава Максим Степанов. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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По словам Степанова, сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью заведений соглашения уже заключены.

Также сообщается, что президент Владимир Зеленский потребовал от Степанова объяснить, почему до сих пор не потрачено 100 млн грн, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких Кроме того, по словам президента, из 2,9 млрд грн, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 млн грн. Также Зеленский обратил внимание, что до сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 млрд грн бюджетных средств.

Что на это ответил Степанов, пресс-служба ОП не сообщает.

25 августа Рада изменила госбюджет для повышения размера минимальной зарплаты до 5000 грн с 1 сентября. С 1 сентября минимальная заработная плата в Украине в месячном размере вырастет с 4723 грн до 5000 грн.

29 августа Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5000 гривень.

Вадим Ребрина

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