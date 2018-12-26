Медики пояснили, что с Грибом: требуют срочное обследование

Фото: Facebook / Ігор Гриб

Украинского политзаключенного Павла Гриба, здоровье которого в российском СИЗО ухудшается, нужно срочно направить на дообследование в Российский научный центр хирургии им. академика Петровского. Этого потребовала от властей страны-агрессора РФ группа правозащитников, пишет у себя в Facebook адвокат Евгения Закревская.

"В соответствии с рекомендациями Василия Притулы (врач, у которого Гриб наблюдался с детства, - ред.), вынесенными им на основании результатов обследования в диагностическом ценре в Ростове, потребовали обеспечить Павлу необходимое ему дообследование", - пишет она.

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ФГБНУ РНЦХ им. Петровского - специализированное лечебное учреждение, которое, в частности, занимается проблемами портальной гипертензии.

"Это шанс спасти Павла. И шанс для РФ выполнить требование ЕСПЧ - предоставить суду документы относительно полученного Павлом лечения во время содержания под стражей, так как до этого никакого лечения он не получал", - подчеркнула Закревская.

В августе 2017 года 19-летнего Павла Гриба на территории Беларуси похитили спецслужбы РФ, после чего украинца переправили в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его "в подготовке теракта на территории РФ".

По материалам сфабрикованного дела, в период с марта по май 2017-го, находясь в Украине, Гриб якобы переписывался в интернете со старшеклассницей из Сочи. Российские следователи утверждают, что украинец "убеждал девушку заложить изготовленное заранее самодельное взрывное устройство и привести его в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 года". По их версии, после теракта подсудимый "рекомендовал школьнице покинуть Россию".