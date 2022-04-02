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Медики прошли спецподготовку. Данилов заявил, что Россия может применить химическое оружие

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 00:49
Медики прошли спецподготовку. Данилов заявил, что Россия может применить химическое оружие - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Россия может применить химическое оружие в Украине. Об этом заявил в эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он отметил, что РФ, несмотря на международные запреты, использовала химическое оружие в Сирии.

"У нас четко есть осознание, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны быть к этому готовы. Наша медицина прошла определенную подготовку", – сказал он.

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Марк Сировой
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Алексей Данилов химическое оружие война снбо войска россии
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