Медики прошли спецподготовку. Данилов заявил, что Россия может применить химическое оружие

Россия может применить химическое оружие в Украине. Об этом заявил в эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он отметил, что РФ, несмотря на международные запреты, использовала химическое оружие в Сирии.

"У нас четко есть осознание, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны быть к этому готовы. Наша медицина прошла определенную подготовку", – сказал он.

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Марк Сировой

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