Медики прошли спецподготовку. Данилов заявил, что Россия может применить химическое оружие
02.04.2022, 00:49
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
Россия может применить химическое оружие в Украине. Об этом заявил в эфире национального телемарафона секретарь СНБО Алексей Данилов.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он отметил, что РФ, несмотря на международные запреты, использовала химическое оружие в Сирии.
"У нас четко есть осознание, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны быть к этому готовы. Наша медицина прошла определенную подготовку", – сказал он.
Читайте также: "Мы не морские свинки". Зеленский обратился к союзникам из-за угрозы химических атак
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии