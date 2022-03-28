"Мы не морские свинки". Зеленский обратился к союзникам из-за угрозы химических атак

Союзникам пора перестать занимать пассивную позицию в поддержке Украины и лишь грозить России новыми санкциями за будущие новые преступления оккупантов; нужно действовать на опережение. К этому президент Владимир Зеленский в интервью The Economist призвал западных партнеров.

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Глава государства подчеркнул, что нынешние санкции против агрессора неполные, а партнеры "смотрят на Россию через военно-стратегическую призму и используют Украину как щит".

"Хорошо, что они на стороне Украины, но они должны перестать занимать оборонительную позицию в диалоге с Россией. Мы настаиваем, что они могут действовать наступательно", – заявил Зеленский, отметив, что система SWIFT по-прежнему работает в России для Центробанка России.

Он напомнил, что Запад лишь угрожает в этом плане, "но еще не реализовал" угрозы.

"Сейчас мы слышим, что решение зависит от того, начнет ли Россия химическую атаку против нас. Это неправильный подход. Мы не подопытные морские свинки. <...> [Запад] не может сказать: "Поможем вам в ближайшие недели". <...> Есть вопросы, которые нужно решать сегодня и завтра, а не через пару недель", – подчеркнул президент.

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Евгений Пилипенко

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