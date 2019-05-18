Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.05.2019, 19:12

Меджлис призвал ООН признать депортацию крымских татар геноцидом

Меджлис призвал ООН признать депортацию крымских татар геноцидом - Фото
ельченко

Обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН

Реклама
Реклама

Генсеку ООН и государствам-членам организации направлено заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом признать депортацию 1944 года актом геноцида. Об этом в Тwitter сообщил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Постпред Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

Реклама

Обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Сегодня, 18 мая, отмечается День памяти жертв депортации крымских татар.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев недавно заявил, что крымские татары не стремятся получить от России компенсацию за незаконную послевоенную депортацию.

Отправить:
Распечатать:
Теги: ООН, крымские татары, геноцид, меджлис, депортация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 