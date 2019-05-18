Меджлис призвал ООН признать депортацию крымских татар геноцидом

ельченко

Генсеку ООН и государствам-членам организации направлено заявление Меджлиса крымскотатарского народа с призывом признать депортацию 1944 года актом геноцида. Об этом в Тwitter сообщил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко.

"Постпред Ельченко передал генсеку ООН обращение Меджлиса крымскотатарского народа к парламентам и правительствам государств-членов ООН "О признании геноцида крымскотатарского народа", - говорится в сообщении.

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Обращение будет распространено в качестве официального документа Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Сегодня, 18 мая, отмечается День памяти жертв депортации крымских татар.

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев недавно заявил, что крымские татары не стремятся получить от России компенсацию за незаконную послевоенную депортацию.