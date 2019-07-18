Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.07.2019, 19:44

Стало известно, кто пригласил Медведчука в Европарламент

Стало известно, кто пригласил Медведчука в Европарламент - Фото
Скриншот с видео

Один из пригласивших Медведчука евродепутатов приезжал в 2018 г в Украину, чтобы поинтересоваться регулированием деятельности 112 Украина и NewsOne

Кума президента РФ Путина Виктора Медведчука в Европарламент пригласили депутаты от европейских ультраправых пропутинских партий.

Как известно, сегодня Медведчук побывал в Страсбурге, где в здании Европарламента презентовал некий свой план по урегулированию ситуации в Донбассе. После этого он прилетел в Санкт-Петербург, где отчитался перед Владимиром Путиным о прошедшей встрече.

На сайте Оппозиционной платформы – За жизнь сказано, что Медведчука пригласили в Европарламент депутаты, представляющие Великобританию, Францию, Германию, Венгрию, Болгарию, Испанию, Латвию, Словакию.

В публикациях сайта об этой поездке упоминается имя лишь одного из депутатов. Это член ультраправой британской партии UK Independence Party Нейтан Гилл.

Как писала The Guardian, бывший лидер UK Independence Party Найджел Фарадж во время процессов, связанных с Brexit, "не только раздувал антиевропейские настроения, но и критиковал европейские санкции против России, а также высказывал лестные оценки российскому президенту Путину".

Имя еще одного депутата, пригласившего Медведчука, стало известно из сюжета 112 Украина. Это Николя Бе из ультраправой пропутинской партии Национальный фронт, лидер которой Марин Ле Пен известна своей дружбой с российским президентом.

Николя Бе назвал план Медведчука "наиболее реалистичным с момента подписания минских соглашений".

Примечательно, что в 2018 году члены UK Independence Party, в том числе упомянутый Нейтан Гилл, приезжали в Украину. В частности, они приходили в Нацсовет по теле- и радиовещанию, чтобы поинтересоваться особенностями регулирования деятельности каналов 112 Украина и NewsOne.

Отправить:
Распечатать:
Теги: европарламент, Донбасс, владимир путин, виктор медведчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 