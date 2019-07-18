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18.07.2019, 18:00

Сюр. Путин пообещал сотрудничать со своим кумом Медведчуком

Сюр. Путин пообещал сотрудничать со своим кумом Медведчуком - Фото
Скриншот с видео

Медведчук заехал в Москву, чтобы отчитаться перед президентом РФ о своих встречах в Европарламенте

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За життя Виктор Медведчук встретился в Москве с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, Медведчук заехал в Москву по дороге из Страсбурга. Он отчитался перед Путиным о своих встречах с депутатами Европарламента, которым рассказывал о некоем своем "плане урегулирования в Донбассе". Путин поблагодарил своего кума за отчет.

"То, что ваши предложения основаны на минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении", - сказал Путин.

Он также заявил, что Кремль будет поддерживать любые украинские политические силы, "если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений". Восстановление этих отношений Путин назвал "чрезвычайно важным" для РФ.

Также глава государства-оккупанта в очередной раз заявил, что мир в Донбассе возможен только при прямом контакте власти Украины с главарями контролируемых Москвой террористических организаций ЛНР и ДНР.

"Мы со своей стороны тоже будем делать все от нас зависящее для того, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством", - сказал Путин.

Неделю назад Медведчук вместе с Юрием Бойко, Вадимом Рабиновичем и Тарасом Козаком встречались в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым, чтобы "возобновить диалог" с путинской партией Единая Россия.

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Теги: Донбасс, владимир путин, виктор медведчук
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