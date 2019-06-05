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05.06.2019, 19:10

Медведчук передумал: будет продолжать переговоры с РФ по Донбассу

Медведчук передумал: будет продолжать переговоры с РФ по Донбассу - Фото
Виктор Медведчук (скриншот видео)

Говорит, что должен оправдать доверие граждан, "которые хотят мира"

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук, который ранее отказался представлять интересы Украины в переговорах с РФ по Донбассу, заявил, что все же намерен продолжать вести переговоры. Об этом Медведчук написал в Twitter.

"Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира. Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать минские соглашения", - написал он.

24 мая Медведчук заявил, что "не видит смысла представлять интересы" команды президента Владимира Зеленского в переговорах с Россией, а его партия находится в оппозиции к главе государства с момента его избрания.

Заявление стало ответом на слова главы Администрации президента Андрея Богдана о том, что у Зеленского "не видят Медведчука переговорщиком с их стороны".

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Теги: Донбасс, переговоры, виктор медведчук, Оппозиционная платформа
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