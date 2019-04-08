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08.04.2019, 12:33

Между Москвой и Питером: волонтеры нашли экс-охранника Яроша

Между Москвой и Питером: волонтеры нашли экс-охранника Яроша - Фото
Александр Шумков (скриншот из видеозаписи)

Российские спецслужбы похитили Александра Шумкова на территории Украины еще в сентябре 2017 года, переправив в РФ и осудив его за участие в ПС

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Экс-охранника Дмитрия Яроша Александра Шумкова, осужденного в России к четырем годам тюрьмы "за участие в Правом секторе", перевели в штрафной изолятор колонии №4 в Торжке неподалеку от Твери. Об этом со ссылкой на данные волонтеров российской правозащитной организации написала в Facebook его тетя Людмила Шумкова.

Ранее уроженец Херсонской области Шумков был узником колонии в Брянской области.

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"С карантина сразу был переведен в штрафной изолятор. А наши чиновники из МИД и офиса омбудсмена до сих пор присылают письма, что он находится в СИЗО Брянска", - пишет она.

Шумков проходил контрактную службу в в/ч Херсонского гарнизона ВСУ. Спецслужбы РФ похитили его с территории Украины в сентябре 2017 года. 17 ноября 2014 года в России запретили ПС.

На судилище в декабре-2018 россияне заявили, что именно с этой даны (17.11.2014) он "участвовал в деятельности экстремистской организации, направленной ​​против интересов России".

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Теги: дмитрий ярош, правый сектор, политзаключенный, александр шумков
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