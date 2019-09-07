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Между Украиной и РФ начался обмен пленными. Что известно на 12:50

Между Украиной и РФ начался обмен пленными. Что известно на 12:50 - Фото
Юлия Мендель и Елена Гитлянская в Борисполе
07.09.2019, 12:55

Украинские политзаключенные и моряки летят в Киев

Сегодня, 7 сентября может произойти обмен заключенными между Украиной и Россией. 

В 9 утра Роман Цимбалюк, дежурящий под московским СИЗО «Лефортово» сообщил, что из изолятора в сопровождении полиции выехали два автобуса. Предположительно, в них могли находиться украинские заключенные.

Около 10 утра возле Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека собрались около 100 родственников узников Кремля. Позже их посадили в автобусы. Куда именно они поедут – пока неизвестно.

10:20. Информацию о том, что процесс перешел в активную стадию подтвердил адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов.

10:40. Украинский тележурналист Андрей Цапиленко сообщил, что в Борисполь прибыл самолет спецотряда Россия.

11:20. Николай Полозов подтвердил, что военнопленные украинские моряки покинули утром СИЗО и ожидают вылета в аэропорту Внуково-2

12:00 Самолет с моряками и украинскими политзаключенными вылетел из Внуково, из Борисполя вылетел самолет с россиянами.

12:50 В Борисполь приехал президент Владимир Зеленский.

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