Между Украиной и РФ начался обмен пленными. Что известно на 12:50

Юлия Мендель и Елена Гитлянская в Борисполе

Сегодня, 7 сентября может произойти обмен заключенными между Украиной и Россией.

В 9 утра Роман Цимбалюк, дежурящий под московским СИЗО «Лефортово» сообщил, что из изолятора в сопровождении полиции выехали два автобуса. Предположительно, в них могли находиться украинские заключенные.

Около 10 утра возле Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека собрались около 100 родственников узников Кремля. Позже их посадили в автобусы. Куда именно они поедут – пока неизвестно.

10:20. Информацию о том, что процесс перешел в активную стадию подтвердил адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов.

10:40. Украинский тележурналист Андрей Цапиленко сообщил, что в Борисполь прибыл самолет спецотряда Россия.

11:20. Николай Полозов подтвердил, что военнопленные украинские моряки покинули утром СИЗО и ожидают вылета в аэропорту Внуково-2

12:00 Самолет с моряками и украинскими политзаключенными вылетел из Внуково, из Борисполя вылетел самолет с россиянами.

12:50 В Борисполь приехал президент Владимир Зеленский.