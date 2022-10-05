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Международная федерация бокса допустила к соревнованиям боксеров РФ и Беларуси

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05.10.2022, 15:44
Международная федерация бокса допустила к соревнованиям боксеров РФ и Беларуси - Фото
Бокс (фото - Pixabay)

Совет директоров Международной федерации бокса (IBA) проголосовал за отмену предыдущего решения и разрешила допуск боксеров из России и Беларуси к соревнованиям. Решение вступает в силу немедленно, говорится в сообщении на сайте IBA.

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"IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия", – говорится в сообщении.

"Уважая свою автономию в качестве международной спортивной федерации, IBA должна оставаться политически нейтральной и независимой. IBA призывает к миру и остается миротворцем в любых конфликтах. Кроме того, IBA обязана обеспечить равное отношение к спортсменам и официальным лицам соревнований, независимо от их национальности и места жительства", – отметили в федерации.

Российская и беларуская команды смогут выступить под своими флагами, а в случае завоевания золотой медали прозвучат их национальные гимны.

Согласно решению, к соревнованиям также вернутся технические представители России и Беларуси.

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Вадим Ребрина
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Россия Спорт беларусь бокс IBA
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