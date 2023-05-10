Международная федерация дзюдо выгнала с трибун ЧМ-2023 зрителей с георгиевскими лентами
Международная федерация дзюдо (IJF) запретила посещать чемпионат мира в Катаре зрителям, которых выгнали с трибун после их отказа снять георгиевские ленты. Об этом сообщает Inside the Games со ссылкой на организаторов.
Как указывает издание, 8 мая 2023 года в Дохе среди болельщиков заметили трех человек с георгиевскими лентами. Этих людей оперативно идентифицировали и попросили избавиться от лент.
"Это были зрители. Их попросили снять эти вещи, но они не хотели. Поэтому их выгнали с арены и не разрешат вернуться", – рассказали журналистам в IJF.
Скриншот из трансляции ЧМ-2023 распространил в Twitter олимпийский скелетонист из Украины Владислав Гераскевич.
"На этих соревнованиях мы можем заметить на трибунах таких людей "с промытыми мозгами", – отметил атлет.
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