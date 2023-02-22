Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России

Исполнительный комитет Международной федерации журналистики (МФЖ) проголосовал за приостановку членства Союза журналистов России.

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МФЖ опубликовала заявление, в котором сообщила о приостановке членства Союза журналистов России в организации за создание отделений на временно оккупированных территориях Украины.

Президент МФЖ Доминик Прадали отметил, что "МФЖ – организация, основанная на международной солидарности, принципах сотрудничества между профсоюзами-членами и соблюдении прав всех журналистов", а создание Союзом журналистов России четырех отделений на временно оккупированных Россией территориях Украины "явно подорвали эту солидарность и посеяли разногласия между братскими союзами".

По сообщению The Guardian, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил пропагандистским медиа страны-агрессора, что этот шаг якобы "нарушает устав МФЖ" и нанесет ей финансовый ущерб, "поскольку она больше не будет получать членские взносы из России".

28 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Европейский Союз ввел санкции, в том числе против одиозных российских пропагандистов.

В августе 2022 года Ассоциация журналистов Польши (SDP) выпустила заявление, озаглавленное "Российских пропагандистов, выдающих себя за журналистов, нужно судить как военных преступников".

Сергій Бережний

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