Мельник: Если режим Путина рухнет, возвращение Крыма – только вопрос времени

Украина ставит цель – возвращение всех временно оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс, но в качестве минимального условия для начала переговоров с Россией может быть и отведение российских войск на линию разграничения по состоянию до 24 февраля. Об этом завил посол в Германии Андрей Мельник в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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В ответ на вопрос журналистов RND, возможно ли прекращение огня или достижение мира с Путиным путем переговоров, посол ответил, что это будет возможно после того, как российский диктатор Владимир Путин убедится в "пределах своих возможностей".

Мельник считает, что Путин будет готов пойти на переговоры, когда у него больше не будет пространства для продолжения военных операций.

"Сейчас русские пока наступают, хоть и очень медленно... Поэтому важно, чтобы мы показали Путину пределы его возможностей", — сказал посол.

Он также подчеркнул, что "решающее значение для этого имеют поставки западных вооружений".

Мельник отверг предположение, что Донбасс может стать "разменной монетой" для заключения мира. Он указал, что восстановление "статус-кво по состоянию на 24 февраля" – это лишь минимальное условие для начала переговоров с Россией.



"Мы хотим освободить весь Донбасс, а потом и Крым. Это может звучать немного утопично, но если режим в Москве рухнет, то возвращение Крыма в Украину – просто вопрос времени", – сказал посол.

19 мая Мельник сказал, что в Бундестаге объясняют задержку с поставками тяжелого оружия Украине тем, что их тормозит канцелярия Олафа Шольца.

Сергей Бережной

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