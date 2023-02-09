Мелони недовольна, что Макрон не позвал ее на встречу с Зеленским в Париже

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала недовольство тем, что ее не пригласили на ужин с президентом Владимиром Зеленским, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает Politico.

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Мелони обрушилась с критикой на Францию ​​в четверг на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, раскритиковав своих французских коллег за то, что они не пригласили ее на вчерашнюю встречу с Зеленским в Париже.

При этом, по словам журналистов, ее замечания прозвучали в ответ на вопрос на совершенно другую тему. Ее спросили, было ли, по ее мнению, неуместным то, что Франция и Германия представляли Европу во время недавнего визита США для обсуждения субсидирования Вашингтона.

В ответ она сказала журналистам, что более "неуместным" считает пренебрежение, проявленное в том, что ее не позвали на вчерашнюю встречу.

Позже Макрон в беседе с журналистами отказался отвечать Мелони напрямую, но подчеркнул, что Франция и Германия "уже восемь лет играют особую роль в этом вопросе" (российско-украинской войне. - Ред.), имея в виду работу в нормандском формате.

Журналисты отмечают, что отношения между Италией и Францией стали "непростыми" с тех пор, как Мелони стала премьером. Также возникла напряженность в прошлом году, когда Италия перенаправила спасательный корабль с 230 мигрантами во Францию, отказавшись позволить ему пришвартоваться.

Вчера п встретил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, а в Елисейском дворце его ждали Макрон и Шольц осле визита в Великобританию Зеленский отправился во Францию. В аэропорту его

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Оксана Житнюк

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