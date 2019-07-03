Мендель отказалась давать показания на допросе в ГПУ

Юлия Мендель (фото - president.gov.ua)

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отказалась во время допроса в Генпрокуратуре давать показания о своем высказывании на тему обстрелов в Донбассе. Об этом theБабелю сообщили в ГПУ.

Отмечается, что Мендель приходила на допрос 1 июля.

"Во время допроса Мендель отказалась давать показания, указать источник информации, отметив, что сам допрос является политизированным и может быть использован против нее, хотя поставленные следователем вопросы не касались личной жизни, а были направлены на разъяснение ее действий как лица, уполномоченного обнародовать официальную позицию главы государства", — говорится в ответе ГПУ.

ГПУ направила запрос в Офис президента. Аппарат ОП просят уточнить: высказывалась ли Мендель как официальное лицо или озвучила свою личную позицию, и откуда у нее данные о том, что украинские военнослужащие "допускают обстрелы гражданских объектов на востоке Украины".

Издание напоминает, что 6 июня в прямом эфире телеканала 1+1 в ток-шоу "Право на владу" Мендель заявила: "Очень часто наши военные поддаются на провокации. Когда стреляют из жилого дома, школы, садика, любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом гибнут наши люди, украинцы. Собственно, речь шла о том, чтобы не поддаваться на провокации", – сказала она.

Это пояснение Мендель дала после критики заявления Кучма о том, что при составлении соглашения о введении в районе боевых действий в Донбассе режима тишины, надо внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.