Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 18:48

Меньше всего украинцы доверяют Раде и госчиновникам - опрос

Меньше всего украинцы доверяют Раде и госчиновникам - опрос - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Больше всего доверяют волонтерским организациям - 68%

Реклама
Реклама

Больше всего украинцы доверяют волонтерским организациям и церкви, а не доверяют – Верховной Раде и госчиновникам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Волонтерским организациям доверяют 68% опрошенных, церкви - 61%, Вооруженным Силам Украины - 61%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 57%, добровольческим батальонам - 56%.

Реклама

К институтам, к которым доверие высказывается чаще, чем недоверие, относятся также Госпогранслужба (ей доверяют 52% опрошенных, не доверяют - 33%), Нацгвардия (соответственно 49% и 35%), СМИ Украины (соответственно 47% и 41 %), общественные организации (соответственно 46% и 39%).

Недоверие чаще украинцы выказывают Верховной Раде (82%), государственному аппарату (81%), СМИ России (79%), политическим партиям (76%), судебной системе (75%), правительству (74% ), коммерческим банкам (72%), прокуратуре (71%), президенту (69%).

Исследование проведено с 21 по 26 марта 2019 года. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно аналогичному опросу, проведенному в начале февраля, 67% украинцев выражают доверие волонтерским организациям. На втором месте рейтинга доверия - ВСУ (62%), на третьем - ГСЧС и церковь (61%).

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, опрос, доверие, волонтер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 