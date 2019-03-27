Меньше всего украинцы доверяют Раде и госчиновникам - опрос

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Больше всего украинцы доверяют волонтерским организациям и церкви, а не доверяют – Верховной Раде и госчиновникам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Волонтерским организациям доверяют 68% опрошенных, церкви - 61%, Вооруженным Силам Украины - 61%, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 57%, добровольческим батальонам - 56%.

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К институтам, к которым доверие высказывается чаще, чем недоверие, относятся также Госпогранслужба (ей доверяют 52% опрошенных, не доверяют - 33%), Нацгвардия (соответственно 49% и 35%), СМИ Украины (соответственно 47% и 41 %), общественные организации (соответственно 46% и 39%).

Недоверие чаще украинцы выказывают Верховной Раде (82%), государственному аппарату (81%), СМИ России (79%), политическим партиям (76%), судебной системе (75%), правительству (74% ), коммерческим банкам (72%), прокуратуре (71%), президенту (69%).

Исследование проведено с 21 по 26 марта 2019 года. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно аналогичному опросу, проведенному в начале февраля, 67% украинцев выражают доверие волонтерским организациям. На втором месте рейтинга доверия - ВСУ (62%), на третьем - ГСЧС и церковь (61%).