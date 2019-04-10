Мэр Черкасс грозит демонтировать билборды с Порошенко и Путиным

Анатолий Бондаренко (фото - Facebook Бондаренко)

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что в случае установки в городе билбордов с изображением президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина они будут демонтированы. Об этом Бондаренко написал в своем Facebook.

"Сейчас во многих городах Украины размещают борды одного из кандидатов в президенты с изображением Путина", - написал мэр.

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По его словам, исполнительный комитет горсовета в случае установки таких билбордов "оперативно проголосует за демонтаж".

"Предупреждаю владельцев рекламного бизнеса в Черкассах: в случае появления на ваших бордах изображения российского агрессора, исполнительный комитет городского совета оперативно проголосует за демонтаж конструкции", - написал Бондаренко.

Мэр считает, что размещать на билбордах в Украине изображение Путина – "аморально".

"Этот подонок принес столько вреда нашей Украине, что я считаю аморальным распространять подобные вещи. Нам Путина в городе не нужно" - отметил мэр.

9 апреля в Киеве, Харькове и других городах Украины появились билборды и агитационные газеты с изображением президента Петра Порошенко и главы страны-агрессора Владимира Путина. На них есть слоган: "21 апреля. Решающий выбор".