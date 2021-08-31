Мэр Ивано-Франковска грозит увольнением работникам горсовета за отказ от вакцинации

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив грозит увольнением сотрудникам исполнительного комитета горсовета, которые без уважительной причины отказываются прививаться от коронавируса. Об этом он написал в Facebook.

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"Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100% вакцинированы! Единственная "отмазка" – когда – это когда врач подтверждает противопоказания и выписывает справку", – написал мэр.

Он грозит всем невакцинированным без такой справки невыплатой премий и увольнением.

"Нравится-не нравится, мы пример для всех. Не хотите прививаться – заявление на увольнение. Иначе будет депремирование и сокращения. Это людей мы можем мотивировать, призывать. А работники городского совета должны быть вакцинированы. Даю две недели", – написал Марцинкив.

На оперативном совещании в мэрии управляющий делами исполкома Игорь Шевчук сообщил, что всего в исполнительном комитете горсовета вакцинировались 33,8% работников.

На данный момент вакцинация от коронавируса в Украине добровольная.

В июле министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что он против обязательной вакцинации от коронавируса всех взрослых украинцев или хотя бы определенных групп людей.

Вадим Ребрина

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