UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мэр Мариуполя рассказал, почему еще 27 февраля уехал из города

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 19:30
Мэр Мариуполя рассказал, почему еще 27 февраля уехал из города - Фото
Вадим Бойченко (скриншот с видео)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что "получил приказ" выехать из города. По его словам, спецслужбы сообщили ему, что на него готовится покушение. Об этом Бойченко рассказал в интервью Бабелю.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Мэр покинул Мариуполь 27 февраля.

Он говорит, что россияне не пытались выйти на него, чтобы предложить сотрудничество.

"Но я только одно сообщение получил от спецслужб, что русские приехали [работать] по мне лично – около сорока было дээргешников с тяжелым оружием. Когда я получил такую информацию, посоветовался с председателем ОВА и с людьми из спецслужб. Они сказали, что на ночь нужно уехать из Мариуполя, чтобы меня не захватили. Это было 27 февраля. Я уехал", – сказал Бойченко.

На следующий день, по его словам, он не смог въехать обратно в город.

"И на следующий день я не смог заехать в город, потому что прямо перед нами в 100 метрах задержали ДРГ, которая, я считаю, открыла бы огонь непосредственно по нам, если бы ее не задержали. А чуть дальше был танковый бой. Есть протокол, есть мой доклад о том, что я не смог заехать в Мариуполь, все зафиксировано. Я об этом доложил главе ОВА, и было принято решение, что работаем в таком режиме дальше", – рассказал мэр.

"Есть еще один аспект. Я получил приказ уезжать. Как я мог его не выполнить?" – добавил Бойченко, не уточнив, от кого именно получил "приказ".

Читайте также: Мэрия Мариуполя поименно назвала коллаборантов из ОПЗЖ

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мариуполь вадим бойченко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 