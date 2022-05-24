Мэр Мариуполя рассказал, почему еще 27 февраля уехал из города

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что "получил приказ" выехать из города. По его словам, спецслужбы сообщили ему, что на него готовится покушение. Об этом Бойченко рассказал в интервью Бабелю.

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Мэр покинул Мариуполь 27 февраля.

Он говорит, что россияне не пытались выйти на него, чтобы предложить сотрудничество.

"Но я только одно сообщение получил от спецслужб, что русские приехали [работать] по мне лично – около сорока было дээргешников с тяжелым оружием. Когда я получил такую информацию, посоветовался с председателем ОВА и с людьми из спецслужб. Они сказали, что на ночь нужно уехать из Мариуполя, чтобы меня не захватили. Это было 27 февраля. Я уехал", – сказал Бойченко.

На следующий день, по его словам, он не смог въехать обратно в город.

"И на следующий день я не смог заехать в город, потому что прямо перед нами в 100 метрах задержали ДРГ, которая, я считаю, открыла бы огонь непосредственно по нам, если бы ее не задержали. А чуть дальше был танковый бой. Есть протокол, есть мой доклад о том, что я не смог заехать в Мариуполь, все зафиксировано. Я об этом доложил главе ОВА, и было принято решение, что работаем в таком режиме дальше", – рассказал мэр.

"Есть еще один аспект. Я получил приказ уезжать. Как я мог его не выполнить?" – добавил Бойченко, не уточнив, от кого именно получил "приказ".

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Вадим Ребрина

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