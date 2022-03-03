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Мэр Мариуполя: Сегодня был самый тяжелый день за семь дней войны – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 01:15

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что сегодня был самый тяжелый день для города за все семь дней войны России против Украины. Но ВСУ, Нацгвардия и полу "Азов" дали достойный отпор оккупантам. Об этом Бойченко сказал в видеообращении.

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По его словам, опять повреждена критически важная инфраструктура. Город опять без света, без воды и тепла.

"Но завтра с первыми лучами солнца наши героические коммунальные службы и компания ДТЭК будут идти вперед, чтобы восстановить критически важную инфраструктуру", – сказал мэр.

Он также отметил героизм мариупольских врачей, которые буквально живут в больницах.

"Да и вы, дорогие мариупольцы – большие герои. Мы с вами сегодня боремся за нашу свободу, за нашу землю, за наш родной Мариуполь. Мы ни на кого не нападали. Мы у себя дома. А значит с нами Бог. С нами правда. А значит с нами будет победа", – сказал мэр.

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Вадим Ребрина
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Россия война мариуполь вадим бойченко
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