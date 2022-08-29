UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мэр Николаева показал, чем начинена российская ракета, которая попала в город: фото

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 21:21
Мэр Николаева показал, чем начинена российская ракета, которая попала в город: фото - Фото
Александр Сенкевич (скриншот видео НІС-ТВ/Youtube)

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал, чем начинена российская ракета, которая попала сегодня, 29 августа, в город во время обстрела со стороны оккупантов. Фото содержимого ракеты Сенкевич опубликовал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, потому здесь обошлось без жертв", – написал он.

Мэр Николаева показал, чем начинена российская ракета, которая попала в город: фото
  • В результате массированного обстрела Николаева 29 августа погибли два человека, 24 получили ранения. В город попало 12 ракет.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Николаев ракета александр сенкевич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 