Мэр Николаева показал, чем начинена российская ракета, которая попала в город: фото

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал, чем начинена российская ракета, которая попала сегодня, 29 августа, в город во время обстрела со стороны оккупантов. Фото содержимого ракеты Сенкевич опубликовал в Telegram.

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"Вот таким железом была наполнена ракета, которая сегодня попала в парк в центре города. К счастью, рядом не было людей, потому здесь обошлось без жертв", – написал он.

В результате массированного обстрела Николаева 29 августа погибли два человека, 24 получили ранения. В город попало 12 ракет.

Наталия Медведева

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