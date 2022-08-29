29 августа российские оккупанты обстреляли Николаев, в город попало 12 ракет, два человека погибли, 24 ранены. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Всего было 12 ракет, которые долетели до города. Выпущено было больше (уточняем), – написал Ким. – 24 раненых, двое погибших".

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 15:23, вскоре в центре города начались взрывы. Ракеты россиян попали в жилые дома и учебные заведения.

В воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли Николаев и Николаевскую область. В результате обстрелов повреждены инфраструктура порта, жилые дома. Есть погибший и раненые.

Ким пообещал $100 за информацию о корректировщиках или наводчиках российского огня по области.

Читайте также: Часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей готовят к обязательной эвакуации

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.