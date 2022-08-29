29 августа российские оккупанты обстреляли Николаев, в город попало 12 ракет, два человека погибли, 24 ранены. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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"Всего было 12 ракет, которые долетели до города. Выпущено было больше (уточняем), – написал Ким. – 24 раненых, двое погибших".
Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 15:23, вскоре в центре города начались взрывы. Ракеты россиян попали в жилые дома и учебные заведения.
- В воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли Николаев и Николаевскую область. В результате обстрелов повреждены инфраструктура порта, жилые дома. Есть погибший и раненые.
- Ким пообещал $100 за информацию о корректировщиках или наводчиках российского огня по области.
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