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Обстрел Николаева. В город попало 12 ракет, два человека погибли, 24 ранены – видео видео

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29.08.2022, 19:58
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29 августа российские оккупанты обстреляли Николаев, в город попало 12 ракет, два человека погибли, 24 ранены. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"Всего было 12 ракет, которые долетели до города. Выпущено было больше (уточняем), – написал Ким. – 24 раненых, двое погибших".

Воздушную тревогу в Николаеве объявили в 15:23, вскоре в центре города начались взрывы. Ракеты россиян попали в жилые дома и учебные заведения.

  • В воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли Николаев и Николаевскую область. В результате обстрелов повреждены инфраструктура порта, жилые дома. Есть погибший и раненые.
  • Ким пообещал $100 за информацию о корректировщиках или наводчиках российского огня по области.

Читайте также: Часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей готовят к обязательной эвакуации

Наталия Медведева
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обстрел Николаев
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