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Россияне обстреляли центр Николаева и жилые дома, есть погибшие — Ким

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 15:55
Россияне обстреляли центр Николаева и жилые дома, есть погибшие — Ким - Фото
Виталий Ким (Фото: скриншот с видео УП)
обновлено

Российские оккупанты обстреляли центральную часть Николаева ракетами, жителям города стоит быть в укрытиях. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, противник "плотно" обстреливает центр города. Он отметил, что зафиксированы новые вылеты ракет и призвал горожан оставаться в убежищах.

Информацию о взрывах в Николаеве также подтвердил городской голова Александр Сенкевич.

О пострадавших и возможных разрушениях пока неизвестно.

ОБНОВЛЕНО в 16:07. Ким заявил, что кроме центра города россияне попали по жилым домам. В результате обстрела есть погибшие. 

ОБНОВЛЕНО в 17:09. Сенкевич сообщил, что россияне попали в жилые дома и учебные заведения. По состоянию на 16:30 было известно о двух погибших и пяти раненых. Он призвал не выходить на улицы без особой нужды. 

Читайте также: Часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей готовят к обязательной эвакуации

Дмитрий Гриниченко
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война Николаев обстрелы виталий ким
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