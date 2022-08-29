Россияне обстреляли центр Николаева и жилые дома, есть погибшие — Ким

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Российские оккупанты обстреляли центральную часть Николаева ракетами, жителям города стоит быть в укрытиях. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, противник "плотно" обстреливает центр города. Он отметил, что зафиксированы новые вылеты ракет и призвал горожан оставаться в убежищах.

Информацию о взрывах в Николаеве также подтвердил городской голова Александр Сенкевич.

О пострадавших и возможных разрушениях пока неизвестно.

ОБНОВЛЕНО в 16:07. Ким заявил, что кроме центра города россияне попали по жилым домам. В результате обстрела есть погибшие.

ОБНОВЛЕНО в 17:09. Сенкевич сообщил, что россияне попали в жилые дома и учебные заведения. По состоянию на 16:30 было известно о двух погибших и пяти раненых. Он призвал не выходить на улицы без особой нужды.

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Дмитрий Гриниченко

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