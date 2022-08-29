Россияне обстреляли центр Николаева и жилые дома, есть погибшие — Ким
Российские оккупанты обстреляли центральную часть Николаева ракетами, жителям города стоит быть в укрытиях. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
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По его словам, противник "плотно" обстреливает центр города. Он отметил, что зафиксированы новые вылеты ракет и призвал горожан оставаться в убежищах.
Информацию о взрывах в Николаеве также подтвердил городской голова Александр Сенкевич.
О пострадавших и возможных разрушениях пока неизвестно.
ОБНОВЛЕНО в 16:07. Ким заявил, что кроме центра города россияне попали по жилым домам. В результате обстрела есть погибшие.
ОБНОВЛЕНО в 17:09. Сенкевич сообщил, что россияне попали в жилые дома и учебные заведения. По состоянию на 16:30 было известно о двух погибших и пяти раненых. Он призвал не выходить на улицы без особой нужды.
- В воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли Николаев и Николаевскую область. В результате обстрелов повреждены инфраструктура порта, жилые дома. Есть погибший и раненые.
- Виталий Ким пообещал $100 за информацию о корректировщиках или наводчиках российского огня по области.
- Недавно Николаевское управление Службы безопасности Украины задержало российского агента, передававшего врагу координаты для обстрелов. По его наводке в Николаеве уничтожили или повредили несколько объектов военной инфраструктуры и две школы.
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