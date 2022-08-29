Обстрелы Николаева и области. Повреждены инфраструктура порта, частные дома, есть погибший

В воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли Николаев и Николаевскую область. В результате обстрелов повреждены инфраструктура порта, жилые дома. Есть погибший и раненые. Об этом сообщают глава Николаевского облсовета Анна Замазеева и Николаевская ОВА.

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Отмечается, что днем 28 августа, россияне ударили по Николаеву с реактивной системы залпового огня "Смерч". Прилеты зафиксированы на территории морского порта, поврежден элеватор и другая инфраструктура порта, жилые дома.

Вечером 28 августа оккупанты еще раз ударили с РСЗО "Ураган" по промышленной инфраструктуре города. По данным Николаевской ОВА, пострадавших нет.

Армия РФ также днем 28 августа обстреляли Николаевской и Баштанский район в области. Один человек погиб, еще четыре получили ранения. В результате обстрела повреждены жилые дома и сельскохозяйственная инфраструктура.

В результате обстрелов оккупантов по городу Очаков есть попадание по территории аквазоны.

В ОВА также добавили, что 29 августа продолжаются обстрелы Широковской громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется, сообщается в ОВА.

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Наталия Фреик

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