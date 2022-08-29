UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обстрелы Николаева и области. Повреждены инфраструктура порта, частные дома, есть погибший

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 10:54
Обстрелы Николаева и области. Повреждены инфраструктура порта, частные дома, есть погибший - Фото
Фото: ГСЧС в Николаевской области

В воскресенье, 28 августа, оккупанты обстреляли Николаев и Николаевскую область. В результате обстрелов повреждены инфраструктура порта, жилые дома. Есть погибший и раненые. Об этом сообщают глава Николаевского облсовета Анна Замазеева и Николаевская ОВА.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что днем 28 августа, россияне ударили по Николаеву с реактивной системы залпового огня "Смерч". Прилеты зафиксированы на территории морского порта, поврежден элеватор и другая инфраструктура порта, жилые дома.

Вечером 28 августа оккупанты еще раз ударили  с РСЗО "Ураган" по промышленной инфраструктуре города. По данным Николаевской ОВА,  пострадавших нет.

Армия РФ также днем 28 августа обстреляли Николаевской и Баштанский район в области. Один человек погиб, еще четыре получили ранения. В результате обстрела повреждены жилые дома и сельскохозяйственная инфраструктура.

В результате обстрелов оккупантов по городу Очаков есть попадание по территории аквазоны.

В ОВА также добавили, что  29 августа продолжаются обстрелы Широковской громады. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется, сообщается в ОВА.

Читайте также: Россияне обстреляли Харьков кассетными боеприпасами

Наталия Фреик
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Николаев обстрелы николаевская область морской порт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 