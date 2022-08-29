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Россияне обстреляли Харьков кассетными боеприпасами

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 08:17
Россияне обстреляли Харьков кассетными боеприпасами - Фото
Фото: EPA

Российские войска утром в понедельник обстреляли Харьков кассетными боеприпасами, сообщил городской голова Игорь Терехов.

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"С шести утра под обстрелом Киевский район Харькова. Били "кассетниками" в частном секторе. Информации о жертвах или пострадавших на данный момент нет", — говорится в его Telegram-канале.

На прошлой неделе Human Rights Watch заявила, что Украина сегодня – это единственная страна в мире, где применяются кассетные боеприпасы. Они могут выпускаться из артиллерии, ракет и минометов или сбрасываться с самолетов. Обычно подобные боеприпасы открываются в воздухе, разбрасывая несколько бомб на большой площади.

Многие из них не разрываются сразу, а могут калечить и убивать людей на протяжении многих лет, пока не будут обезврежены и уничтожены.

В 2010 году вступила в силу подписанная более чем ста государствами международная Конвенция, которая запрещает применение кассетных боеприпасов. Украина и Россия к Конвенции не присоединились.

Читайте также: Харьков обстреливал кассетными боеприпасами генерал РФ, который применял их в Сирии – CNN

Андрей Водяный
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