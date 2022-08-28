Россия обстреляла ракетами центр Харькова: разрушено административное здание
28.08.2022, 21:03
Тепловая ловушка ракеты Искандер, выпущенной по Харькову (Фото - Суспільне Харків)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские войска вечером в воскресенье, 28 августа, обстреляли ракетами центр Харькова.
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"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах сейчас информации нет", — говорится в Telegram -канале Терехова.
Это уже второй ракетный удар за вечер воскресенья. Ранее стало известно, что Россия обстреляла объект военной инфраструктуры в Сарненском районе.
- В ночь на 27 августа РФ нанесла ракетные удары по Харькову, под обстрел попала центральная часть города в Основянском и Киевском районах.
- Вечером 27 августа оккупанты обстреляли Харьков кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган", попав по территории промышленного предприятия.
- Несмотря на постоянные обстрелы, местные власти говорят, что в Харьковской области нет оснований для обязательной эвакуации.
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