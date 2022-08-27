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Сейчас нет оснований для обязательной эвакуации из Харькова и области – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 14:54
Сейчас нет оснований для обязательной эвакуации из Харькова и области – ОВА - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синегубов, Facebook)

Сейчас нет оснований, чтобы проводить обязательную эвакуацию в Харьковской области. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Основаниями для эвакуации может стать угроза окружения, захвата города или попадание населенного пункта в территорию, где будут вестись активные боевые действия, говорит глава ОВА.

"Сейчас оснований для обязательной эвакуации из Харьковской области и Харькова нет", – сказал Синегубов.

При этом плановая подготовка к эвакуации проводится постоянно, отметил он. Это делают, в частности, из-за подготовки к зиме и состоянии критической инфраструктуры в прифронтовых населенных пунктах.

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Марк Сировой
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эвакуация Харьков харьковская область
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