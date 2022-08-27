Сейчас нет оснований для обязательной эвакуации из Харькова и области – ОВА
Сейчас нет оснований, чтобы проводить обязательную эвакуацию в Харьковской области. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Основаниями для эвакуации может стать угроза окружения, захвата города или попадание населенного пункта в территорию, где будут вестись активные боевые действия, говорит глава ОВА.
"Сейчас оснований для обязательной эвакуации из Харьковской области и Харькова нет", – сказал Синегубов.
При этом плановая подготовка к эвакуации проводится постоянно, отметил он. Это делают, в частности, из-за подготовки к зиме и состоянии критической инфраструктуры в прифронтовых населенных пунктах.
- 26 августа министр реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что часть Харьковской, Запорожской и Николаевской областей готовят к обязательной эвакуации.
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