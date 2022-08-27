Россия ночью ударила ракетами по центру Харькова и Николаеву. В Запорожье – 16 прилетов
Россия ночью нанесла ракетные удары по Харькову и Запорожью.
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По словам харьковского городского головы Игоря Терехова, под обстрел попала центральная часть города в Основянском и Киевском районах.
Пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского, которое город реставрировал несколько лет назад, и одна из городских школ.
О раненых и погибших не сообщается.
В Запорожье и пригороде зафиксировано 16 прилетов.
"Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. Всего зафиксировано 16 прилетов. Сейчас информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются", — написал в Telegram глава областной администрации Александр Старух.
- В поселке Каменка в Запорожской области в результате обстрела погибли пять гражданских лиц, среди них двое детей.
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