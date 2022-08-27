UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ночью ударила ракетами по центру Харькова и Николаеву. В Запорожье – 16 прилетов

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 06:45
Россия ночью ударила ракетами по центру Харькова и Николаеву. В Запорожье – 16 прилетов - Фото
Фото: соцсети
дополнено

Россия ночью нанесла ракетные удары по Харькову и Запорожью.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам харьковского городского головы Игоря Терехова, под обстрел попала центральная часть города в Основянском и Киевском районах.

Пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского, которое город реставрировал несколько лет назад, и одна из городских школ.

О раненых и погибших не сообщается.

Россия ночью ударила ракетами по центру Харькова и Николаеву. В Запорожье – 16 прилетов

Россия ночью ударила ракетами по центру Харькова и Николаеву. В Запорожье – 16 прилетов

Россия ночью ударила ракетами по центру Харькова и Николаеву. В Запорожье – 16 прилетов

В Запорожье и пригороде зафиксировано 16 прилетов.

"Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. Всего зафиксировано 16 прилетов. Сейчас информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются", — написал в Telegram глава областной администрации Александр Старух.

ОБНОВЛЕНО в 8:50. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что обстрел Харькова произошел около двух ночи. Россия выпустила две ракеты, попавшие в дорогу.
Один из осколков попал в окно квартиры, в результате чего получила незначительное ранение 61-летняя женщина. Госпитализации она не нуждалась.
Николаевская обладминистрация сообщила, что около 4:30 под обстрел попал и Николаев. Известно о попадании в окрестностях города.
По предварительной информации, жертв и пострадавших не было.

Читайте также: Появилось видео последствий удара по мосту в оккупированной Новой Каховке – видео 18+

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел Харьков Запорожье
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 