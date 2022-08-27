Россия ночью ударила ракетами по центру Харькова и Николаеву. В Запорожье – 16 прилетов

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Россия ночью нанесла ракетные удары по Харькову и Запорожью.

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По словам харьковского городского головы Игоря Терехова, под обстрел попала центральная часть города в Основянском и Киевском районах.

Пострадало историческое здание, дом купца Адама Пиотровского, которое город реставрировал несколько лет назад, и одна из городских школ.

О раненых и погибших не сообщается.

В Запорожье и пригороде зафиксировано 16 прилетов.

"Оккупанты атаковали объекты инфраструктуры в Шевченковском районе города и вблизи областного центра. Всего зафиксировано 16 прилетов. Сейчас информация о пострадавших отсутствует, данные уточняются", — написал в Telegram глава областной администрации Александр Старух.

ОБНОВЛЕНО в 8:50. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил , что обстрел Харькова произошел около двух ночи. Россия выпустила две ракеты, попавшие в дорогу.

Один из осколков попал в окно квартиры, в результате чего получила незначительное ранение 61-летняя женщина. Госпитализации она не нуждалась.

Николаевская обладминистрация сообщила , что около 4:30 под обстрел попал и Николаев. Известно о попадании в окрестностях города.

По предварительной информации, жертв и пострадавших не было.

В поселке Каменка в Запорожской области в результате обстрела погибли пять гражданских лиц, среди них двое детей.

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Андрей Водяный

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