Ровнескую область обстреляли ракетами из воздушного пространства Беларуси

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Ровненскую область обстреляли ракетами, несколько волн атак были, как предварительно сообщается, проведены из воздушного пространства Беларуси.

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Судя по уже опубликованным видео, по запущенным ракетам работало ПВО Украины.

Сообщалось также об ударах по Сарненскому району Ровненской области.

Глава Ровненской ОГА Виталий Коваль предварительно сообщил, что удары были по объекту военной инфраструктуры в Сарненском районе и обошлись без жертв. Он обещал более детальную информацию позднее.

На опубликованных в сети видео большой дымовой след от взрыва.

Сообщения, что ракетные удары были нанесены также по Волынской области, не подтверждаются.

ДОПОЛНЕНО В 21.45. Сарненский мэр Руслан Серпенинов подтвердил, что удар был нанесен по военной инфраструктуре. Сообщений о жертвах на данный момент нет. Пострадали также жилые дома и территория больницы.

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Сергей Бережной

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