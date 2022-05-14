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Харьков обстреливал кассетными боеприпасами генерал РФ, который применял их в Сирии – CNN

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2022, 15:31
Харьков обстреливал кассетными боеприпасами генерал РФ, который применял их в Сирии – CNN - Фото
Российский кассетный боеприпас в Покровске (фото - ОТГ "Восток")

Приказ обстрелять Харьков кассетными боеприпасами в феврале отдал российский генерал Александр Журавлев, который ранее применял такие же запрещенные боеприпасы в Сирии. Этой теме посвящено большое расследование CNN.

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Проводившие расследование журналисты подтвердили 11 бомбардировок Харькова 27 и 28 февраля 2022 года снарядами реактивной РСЗО "Смерч", проанализировали видеозаписи ракетных ударов, фотографии неразорвавшихся снарядов, опросили очевидцев атак и пострадавших. 

По утверждению авторов расследования, Харьков обстреливала 79-я ракетно-артиллерийская бригада (сейчас она дислоцирована в Белгородской области РФ). По их заключению, приказ о применении кассетных боеприпасов мог отдать только командующий военным округом, к которому относится эта бригада, генерал-полковник Александр Журавлев.

В 2016 году Журавлев был командующим группировкой сил РФ в Сирии. По данным ООН, период его командования был отмечен резким увеличением числа атак кассетными боеприпасами. Такие атаки неоднократно отмечала правозащитная организация Human Rights Watch.

Минобороны России сначала отрицало использование кассетных боеприпасов, однако в 2019 году открыто показало их на выставке вооружений, которые применялась россиянами в Сирии.

Россия продолжает систематически применять кассетные боеприпасы в Украине. Например, в ночь на 10 мая российские оккупанты обстреляли ими окраины Николаева из РСЗО "Ураган".

В 2010 году вступила в силу подписанная более чем ста государствами международная Конвенция, которая запрещает применение кассетных боеприпасов. Украина и Россия к Конвенции не присоединились.

Сергей Бережной
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кассетные беоприпасы Александр Журавлев
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