Россия показала кассетные бомбы на выставке о войне в Сирии: фото

Фото: citeam.org

Министерство обороны РФ показало на выставке в военно-патриотическом парке "Патриот" кассетные бомбы, которые использовали во время войны в Сирии. Об этом говорится в расследовании российской исследовательской группы Conflict Intelligence Team, участники которой посетили выставку, сообщает Медуза.

Макеты бомбовых кассет РБК-500 АО-2,5РТ и РБК-500 ШОАБ-0,5 выставили в павильоне, обозначенном как "Экспозиция вооружения и военной техники, применяемых в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской Республике".

В CIT считают, что макеты бомбовых кассет на выставке фактически доказывают, что "российская авиация использует в том числе и кассетные боеприпасы". Об этом исследовательская группа говорила в своем расследовании 2016 года, где утверждалось, что самолеты, находящиеся на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, несут бомбовые кассеты разных типов.

Фото: citeam.org

Кассетные боеприпасы, например, показывали российские пропагандисты RT в сюжете о визите министра обороны РФ Сергея Шойгу на авиабазу Хмеймим в июне 2016 года. "Впоследствии телеканал отредактировал сюжет, удалив кадры с бомбами "из соображений безопасности военнослужащего", попавшего на видео. Спустя время RT опубликовал запись в первоначальном виде", - уточняется в сообщении.

В Минобороны РФ ранее отрицали, что используют кассетные боеприпасы в Сирии. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков говорил, что на авиабазе Хмеймим таких бомб вообще нет.

12 ноября 2016 года бомбардировщики ВКС России нанесли удар по подконтрольному сирийской оппозиции району Кафр Деал на западе Алеппо, в результате чего погибли девять человек, в том числе трое детей. 30 мирных жителей получили ранения. Представитель управления гражданской обороны Алеппо Бабирис Мешаль сказал, что при авиаударе применялись кассетные бомбы.