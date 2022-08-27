В Николаеве задержали российского наводчика. На его счету две школы и военные объекты

Николаевское управление Службы безопасности Украины задержало российского агента, передававшего врагу координаты для обстрелов. По его наводке в Николаеве уничтожили или повредили несколько объектов военной инфраструктуры и две школы, сообщила СБУ на своем сайте.

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Задержанный был активным участником пророссийских Telegram-каналов и не скрывал антиукраинских взглядов.

Мужчину завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после 24 февраля.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о военных объектах) и избрали меру пресечения в виде ареста. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным СБУ, всего с начала широкомасштабного вторжения РФ в Николаеве частично или полностью разрушены три высших учебных заведения, два техникума и более 10 школ.

Николаев, расположенный в непосредственной близости от линии фронта, обстреливают почти каждый день. В воскресенье город попал под ракетные обстрелы около 4:30 утра.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал $100 за информацию о корректировщиках или наводчиках российского огня по области.

Андрей Водяный

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