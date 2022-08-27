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В Николаеве задержали российского наводчика. На его счету две школы и военные объекты

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2022, 10:32
В Николаеве задержали российского наводчика. На его счету две школы и военные объекты - Фото
Фото: СБУ

Николаевское управление Службы безопасности Украины задержало российского агента, передававшего врагу координаты для обстрелов. По его наводке в Николаеве уничтожили или повредили несколько объектов военной инфраструктуры и две школы, сообщила СБУ на своем сайте.

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Задержанный был активным участником пророссийских Telegram-каналов и не скрывал антиукраинских взглядов.

Мужчину завербовал кадровый сотрудник военной разведки России после 24 февраля.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о военных объектах) и избрали меру пресечения в виде ареста. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

В Николаеве задержали российского наводчика. На его счету две школы и военные объекты

По данным СБУ, всего с начала широкомасштабного вторжения РФ в Николаеве частично или полностью разрушены три высших учебных заведения, два техникума и более 10 школ.

  • Николаев, расположенный в непосредственной близости от линии фронта, обстреливают почти каждый день. В воскресенье город попал под ракетные обстрелы около 4:30 утра.
  • Глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал $100 за информацию о корректировщиках или наводчиках российского огня по области.
Андрей Водяный
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война сбу Николаев
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