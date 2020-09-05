Мэра Днепра Филатова облили зеленкой: фото, видео

Кто и за что облил мэра Днепра зеленкой, неизвестно

В Днепре во время встречи мэра Бориса Филатова с горожанами, кто-то облил его зеленкой. Об этом Филатов написал в Facebook.

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Кто и за что облил мэра Днепра зеленкой, неизвестно.

Сам Филатов написал: "Вы можете меня теперь только убить. Потому что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось".

Момент попадания зеленкой в Филатова — на 35:40. В видео он после инцидента подошел к неизвестному молодому человеку и попросил "передать привет своим хозяева". Мужчина то же самое сказал мэру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Городской Глава угрожает в конце видео мне !! Публикация от Radion Dneprovskiy (@radik_pravoqator) 5 Сен 2020 в 4:10 PDT

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Вадим Ребрина

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