Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила премьер-министра Алексея Гончарука посетить Берлин. Об этом Меркель сообщила в письме Гончаруку.
"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в сообщении.
Меркель подчеркнула, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.
"Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - подчеркивается в сообщении.
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