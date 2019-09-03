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Меркель пригласила Гончарука в Берлин

Меркель пригласила Гончарука в Берлин - Фото
Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)
03.09.2019, 13:52

Дату официального визита премьер-министра в Германию пока не назвали

Канцлер Германии Ангела Меркель пригласила премьер-министра Алексея Гончарука посетить Берлин. Об этом Меркель сообщила в письме Гончаруку.

"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, стоящим перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", - говорится в сообщении.

Меркель подчеркнула, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

"Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", - подчеркивается в сообщении.

  • 29 августа Верховная Рада поддержала назначение Гончарука на должность главы правительства. За него проголосовали 290 народных депутатов.

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