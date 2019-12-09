Меркель увидится отдельно с Зеленским, Путиным и Макроном: график

Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

До начала нормандского саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится в Париже с глазу на глаз со всеми остальными участниками переговоров. Об этом на брифинге в Берлине сообщила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, пишет Укринформ.

Участники саммита - президент Владимир Зеленский, его французский коллега Эмманюэль Макрон, Меркель и российский лидер Владимир Путин.

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Таймлайн следующий (время киевское):

16:05 - встреча Меркель-Путин;

16:30 - встреча Меркель-Зеленский;

16:55 - встреча Меркель-Макрон;

17:20 - начало саммита;

19:45 - выход участников саммита к прессе.

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