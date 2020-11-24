Мэром Ровно избрали ректора духовной семинарии, который боролся против Хэллоуина и ЛГБТ

Во втором туре выборов мэра Ровно победил кандидат от партии Европейская солидарность Александр Третьяк. Он набрал 50,24% голосов избирателей. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

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По данным протоколов участковых избирательных комиссий, Третьяка поддержали 27 451 избиратель. За его оппонента от партии Рівне Разом Виктора Шакирзяна отдали свои голоса 26 057 избирателей. Разница – 1319 голосов.

На местных выборов 25 октября Третьяк набрал 16,93% или 10 591 голос, а Шакирзян – 19,84%, или 12 411 голосов избирателей.

Справка. Александр Третьяк – ректор Ровенской духовной семинарии и академии. Христианин протестантской церкви евангельских христиан. Один из инициаторов запрета рекламы праздника Хэллоуин в городе Ровно. Не поддерживает ратификацию Стамбульской конвенции о запрете домашнего насилия, представителей ЛГБТ считает "извращенцами", а само движение "агрессивной идеологией", выступает за запрет "Маршей равенства".

22 ноября Евросолидарность объявила о победе Третьяка, хотя по результатам экзитпола Socis, он уступал Шаркизяну.

Вадим Ребрина

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