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Местные выборы в ОТГ. ЦИК назвал лидеров и аутсайдеров по явке

Местные выборы в ОТГ. ЦИК назвал лидеров и аутсайдеров по явке - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
23.12.2019, 15:56

Явка на вчерашних выборах - от менее 30% до почти 70%

Явка избирателей на первых выборах депутатов сельских, поселковых и городских советов объединенных территориальных громад составила от 30% до 70%. Об этом пишет Центризбирком.

Лидерами по явке стали такие ОТГ:

- Сошичненская сельская в Волынской области - 69,6%;
- Сахновецькая сельская в Хмельницкой области - 67,7%;
- Старосилецькая сельская в Житомирской области - 67%;
- Великобудищанская сельская в Полтавской области - 67%;
- Йосиповская сельская в Кировоградской области - 65%.

Больше других проигнорировали выборы за децентрализацию в этих ОТГ:

- Пасичнянская сельская в Ивано-Франковской области - явка 29,98%;
- Куриловская сельская в Харьковской области - 32,5%;
- Тернуватская поселковая в Запорожской области - 36,2%.

  • Местные выборы прошли в 86 ОТГ в 21 области, среди которых - одна городская, 16 поселковых и 69 сельских громад.
  • Сегодня с утра в президентской партии Слуга народа заявили, что их кандидаты получили каждый третий мандат на этих выборах.

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