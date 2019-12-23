Местные выборы в ОТГ. ЦИК назвал лидеров и аутсайдеров по явке

День выборов (фото - ЕРА)

Явка избирателей на первых выборах депутатов сельских, поселковых и городских советов объединенных территориальных громад составила от 30% до 70%. Об этом пишет Центризбирком.

Лидерами по явке стали такие ОТГ:

- Сошичненская сельская в Волынской области - 69,6%;

- Сахновецькая сельская в Хмельницкой области - 67,7%;

- Старосилецькая сельская в Житомирской области - 67%;

- Великобудищанская сельская в Полтавской области - 67%;

- Йосиповская сельская в Кировоградской области - 65%.

Больше других проигнорировали выборы за децентрализацию в этих ОТГ:

- Пасичнянская сельская в Ивано-Франковской области - явка 29,98%;

- Куриловская сельская в Харьковской области - 32,5%;

- Тернуватская поселковая в Запорожской области - 36,2%.

Местные выборы прошли в 86 ОТГ в 21 области, среди которых - одна городская, 16 поселковых и 69 сельских громад.

Сегодня с утра в президентской партии Слуга народа заявили, что их кандидаты получили каждый третий мандат на этих выборах.

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