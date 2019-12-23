Местные выборы в ОТГ. ЦИК назвал лидеров и аутсайдеров по явке

Явка избирателей на первых выборах депутатов сельских, поселковых и городских советов объединенных территориальных громад составила от 30% до 70%. Об этом пишет Центризбирком.
Лидерами по явке стали такие ОТГ:
- Сошичненская сельская в Волынской области - 69,6%;
- Сахновецькая сельская в Хмельницкой области - 67,7%;
- Старосилецькая сельская в Житомирской области - 67%;
- Великобудищанская сельская в Полтавской области - 67%;
- Йосиповская сельская в Кировоградской области - 65%.
Больше других проигнорировали выборы за децентрализацию в этих ОТГ:
- Пасичнянская сельская в Ивано-Франковской области - явка 29,98%;
- Куриловская сельская в Харьковской области - 32,5%;
- Тернуватская поселковая в Запорожской области - 36,2%.
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