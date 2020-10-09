Местные выборы. В ЦИК сообщили, сколько аккредитовали международных наблюдателей
Шесть международных организаций и три иностранных государства аккредитовано для наблюдения на местных выборах 25 октября
Центральная избирательная комиссия аккредитовала еще 78 официальных наблюдателей от международных организаций во время местных выборов, которые пройдут в Украине 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
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"Рассмотрев соответствующие обращения от двух международных организаций, комиссия аккредитовала 78 официальных наблюдателей на местных выборах: 25 – от общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 53 – от Европейской сети организаций по мониторингу выборов", – отмечается в сообщении.
Таким образом, на местных выборах аккредитовано уже 205 официальных наблюдателей: 14 – от трех иностранных государств и 191 – от шести международных организаций.
- 8 октября сообщалось, что рейтинг трех самых популярных партий - Слуги народа, ОПЗЖ и Евросолидарности - на начало октября вырос в сравнении с серединой сентября.
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