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Местные выборы. В ЦИК сообщили, сколько аккредитовали международных наблюдателей

09.10.2020, 06:59
Местные выборы. В ЦИК сообщили, сколько аккредитовали международных наблюдателей - Фото
День выборов (фото - ЕРА)

Шесть международных организаций и три иностранных государства аккредитовано для наблюдения на местных выборах 25 октября

Центральная избирательная комиссия аккредитовала еще 78 официальных наблюдателей от международных организаций во время местных выборов, которые пройдут в Украине 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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"Рассмотрев соответствующие обращения от двух международных организаций, комиссия аккредитовала 78 официальных наблюдателей на местных выборах: 25 – от общественного союза "Международное сообщество по правам человека", 53 – от Европейской сети организаций по мониторингу выборов", – отмечается в сообщении.

Таким образом, на местных выборах аккредитовано уже 205 официальных наблюдателей: 14 – от трех иностранных государств и 191 – от шести международных организаций.

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Арина Толина
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