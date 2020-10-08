Рейтинг партий. За кого готовы проголосовать украинцы на местных выборах – опрос

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, условный 5% барьер преодолели бы Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолиданость, Батькивщина и За будущее

Рейтинг трех самых популярных партий - Слуги народа, ОПЗЖ и Евросолидарности - на начало октября вырос в сравнении с серединой сентября. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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Согласно опросу, сейчас голоса определившихся и намеренных проголосовать на местных выборах украинцев разделились бы так (в скобках указан рейтинг на вторую половину сентября):

Слуга народа – 17,2% (15,5%)

ОПЗЖ – 12,6% (11,4%)

Евросолидарность – 11,7% (11,4%)

Батькивщина - 7,5% (8,3%)

За будущее – 7,2% (6,2%)

Наш край – 4,0% (3,1%)

Радикальная партия Олега Ляшко – 3,9% (4,9%)

УДАР Виталия Кличко – 3,0% 3,1%

партия Шария – 2,6% (2,5%)

ВО Свобода – 2,4% (3,0%)

Голос - 1,6% (1,8%)

Победа Пальчевского – 1,6% (1,8%)

Сила и честь – 1,6% (2,0%)

Пропозиция – около 1% (1,8%)

Суммарный рейтинг других партий-участников местных выборов – 22,2% (23,4%).

Исследование проводилось с 4 по 7 октября методом телефонного интервью с использованием компьютера. Опрошено 5000 совершеннолетних граждан со всей Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не выше 1,4%.

Данные опроса Деминициатив/Разумкова за август: Слуга народа – 29,5%, ОПЗЖ – 21,7%, Евросолидарность – 15,5%, Батькивщина – 11,5%.

Данные опроса КМИС за середину сентября: Слуга народа – 21,5%, Евросолидарность – 17,8%, ОПЗЖ – 16,3%, Батькивщина – 8,7%.

25 октября в Украине состоятся местные выборы.

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Марк Сировой

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