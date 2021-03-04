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Место проведения съезда судей перенесли – Аваков предупредил об угрозе

04.03.2021, 18:58
Место проведения съезда судей перенесли – Аваков предупредил об угрозе - Фото
Суд (фото - Pixabay)

Совет судей перенес место проведения XVIII съезда судей после соответствующей рекомендации министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом сообщает пресс-служба совета.

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Съезд судей пройдет не в Международном центре культуры и искусств Федерации профсоюзов, как планировалось ранее, а в "Президент отеле" на улице Госпитальной, 12.

"Основанием для изменения места проведения съезда стало письмо министра внутренних дел Арсена Авакова, в котором Совету судей рекомендовалось изменить место проведения съезда судей из соображения вопросов безопасности делегатов и участников форума", – сказано в сообщении.

XVIII съезд судей Украины состоится 9-11 марта. Он начнет работу в 10:00.

Съезд планирует рассмотреть вопросы:

- об избрании членов Высшего совета правосудия;

- о назначении судьи Конституционного суда;

- об избрании Совета судей;

- заслушать отчет Совета судей о выполнении задач органов судейского самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состоянии организационного и финансового обеспечения деятельности судов.

Ранее сторонники осужденного к семи годам заключения гражданского активиста Сергея Стерненко объявили о массовой акции протеста 9 марта возле Дома профсоюзов, где в тот день должен был состояться съезд судей.

Сегодня в представительстве Евросоюза в Украине отреагировали на приговор, вынесенный Стерненко, заявив, что стране необходима судебная реформа, которая повысит доверие украинцев к решениям судов.

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Вадим Ребрина
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