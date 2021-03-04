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В ЕС отреагировали на приговор Стерненко: Ждем надлежащего процесса в следующих инстанциях

04.03.2021, 16:36
В ЕС отреагировали на приговор Стерненко: Ждем надлежащего процесса в следующих инстанциях - Фото
Сергей Стерненко (Фото: Думская)

В представительстве Евросоюза в Украине отреагировали на приговор, вынесенный активисту Сергею Стерненко, заявив, что стране необходима судебная реформа, которая повысит доверие украинцев к решениям судов. Об этом идет речь в ответе на запрос Радио Свобода.

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"Мы ждем, что украинская власть обеспечит надлежащий процесс на следующих этапах судебного рассмотрения. Мы подчеркиваем необходимость внедрения реформы верховенства права, в том числе судебной системы, что обеспечит независимость, объективность, и увеличит доверие украинцев к решениям судов", – говорится в ответе.

  • 23 февраля 2021 года в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.
  • По Украине прошла волна протестовв Киеве были стычки с полицией. Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
  • 27 февраля в Киеве прошла акция, на которой требовали освободить Стерненко и политзаключенных, а также провести судебную реформу. Возле Офиса президента митинг прошел спокойно, однако позже протестующие забросали файерами Офис генпрокурора. Столкновений с полицией не было.

Читайте также: Что не так с приговором Сергею Стерненко. Полный разбор от адвокатов АО Миллер

Дарья Мостовая
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