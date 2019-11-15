MH17. Германия отреагировала на новые данные следствия

Министерство иностранных дел Германии отреагировало на новые данные следствия по катастрофе Боинга рейса МН17. Официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что Берлин считает новые обвинения в адрес России "весьма тяжкими", передает DW.
Представитель немецкого ведомства также призвала РФ активно содействовать расследованию авиакатастрофы. И напомнила, что Германия, как и ранее, поддерживает работу Объединенной следственной группы.
"Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности, и, разумеется, России следует конструктивно сотрудничать в расследовании этого преступления", - заявила она.
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